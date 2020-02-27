Şoke eden itiraf

2008 yılında çıkardığı ‘Mercy’ isimli parçasıyla dünya çapında üne kavuşan Duffy, önceki gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini şoke etti.

Bir süredir basından uzak kalan 35 yaşındaki şarkıcı siyah-beyaz yayınladığı bir fotoğrafın altına, “Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici... Birçoğunuz bana ne olduğunu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu ve geçtiğimiz yaz ona her şeyi anlattım. Sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi” diye yazdı.

Duffy sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabii kurtuldum. Bunları atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son 10 yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise parıldıyor. Dünyaya gözlerimdeki üzüntüyü göstermek istemedim. Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yıllar boyu gösterdiğiniz iyi niyetinize büyük bir aşk ve hayranlık duyuyorum. Size bunun için teşekkür etmek isterim.”