Somer Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Somer Sivrioğlu biyografisi

MasterChef Türkiye şeflerinden olan Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşındadır? Sevilen yarışmanın şefleri araştırılmaya devam ediyor. Giyim tarzı ve Asya mutfağına olan ilgisi ile dikkatleri üzerine çeken Somer şef kaç yaşındadır? İşte Somer Sivrioğlu'nun biyografisi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 İstanbullu doğumlu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Aslı Sivrioğlu ile 2001 yılında evlenmiştir. Bir kızı bir oğlu vardır.