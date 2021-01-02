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02.01.2021 - 09:56 |

Somer şeften dikkat çeken Türk mutfağı çıkışı

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, Türk mutfağıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Somer şeften dikkat çeken Türk mutfağı çıkışı
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YouTube'dan yayın yapan NeyseNe kanalının 'Loş Sohbet' programına katılan Somer Sivrioğlu, Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu belirtirken, bu nedenle Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.

Dünya mutfağı ve Türk mutfağı ayrımının sadece Türkiye'de olduğunu dile getiren Somer Şef, "Türk mutfağı dünyada ilk 10'a giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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