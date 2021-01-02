Somer şeften dikkat çeken Türk mutfağı çıkışı

YouTube'dan yayın yapan NeyseNe kanalının 'Loş Sohbet' programına katılan Somer Sivrioğlu, Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu belirtirken, bu nedenle Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.

Dünya mutfağı ve Türk mutfağı ayrımının sadece Türkiye'de olduğunu dile getiren Somer Şef, "Türk mutfağı dünyada ilk 10'a giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil" ifadelerini kullandı.