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20.02.2020 - 01:15 | | DHA

Son dakika haberi... Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

Son dakika haberine göre; Üsküdar Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi.  Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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