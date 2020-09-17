Son dakika: Halil Sezai adliyede!

Halil Sezai Paracıkoğlu'nun komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüler, gündeme bomba gibi düşmüştü. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

Ünlü şarkıcı, komşusuna şiddet uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞ ELİ SARGILI

İfade vermek üzere polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Halil Sezai'nin komşusunu darbettiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Halil Sezai ve beraberindekilerin, tartıştıkları kişiye vurdukları görülüyor.