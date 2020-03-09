Son dakika: Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Muhterem Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öncelikle İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan daha sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen 87 yaşındaki sanatçının, geçtiğimiz hafta bilincinin kapandığına ilişkin haberler çıkmıştı. Müslüm Gürses'in en uzun süre çalıştığı plak şirketi olan Elenor Müzik, Muhterem Nur'un sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Gelen haberler düne göre daha iyi. Vücuttaki enfeksiyon oranının giderek düştüğü, tedaviye cevap verdiği, böyle giderse solunum cihazından da kısa zaman sonra ayrılacağı bilgisi geldi."