Son gün konukları

Son günlerde İstanbul’un kültür ve sanat hayatının nabzının attığı yerlerden biri de hiç şüphesiz Taksim 360’da düzenlenen Step İstanbul oldu. Etkinlik, 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirmeye çalışan bu keyifli buluşmanın kapanışına, pek çok seçkin isim katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen galeri ziyaretine katılanlar arasında, Abdülkadir Altınel ve Nazlı Tanrıkulu da vardı.