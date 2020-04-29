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29.04.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Son yolculuğuna uğurlandı

Birçok ünlü sanatçının modacısı Nur Yerlitaş (65), dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlandı
SEÇKİN ŞENVARDAR

Modacının cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi. Ardından Yerlitaş’ın cenazesi araca konulurken, kardeşi Benan Yerlitaş ve ağabeyi Bahattin Yerlitaş gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş’ın cenazesi Nişantaşı’ndaki evine görütülüp helallik alınmasından sonra Ulus Mezarlığı’na getirildi. Modacı için mezarlıkta koronavirüs salgını nedeniyle ‘sosyal mesafe’ kurallarına uygun olarak cenaze namazı kılındı. Yerlitaş’ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Sibel Can, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Pelin Akat gibi isimler yer aldı. Ünlü modacı daha sonra toprağa verildi.

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