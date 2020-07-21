Soner Arıca, Kaş'ta klip çekti

'Çözelim Düğümü' single’ının klibi için Gökhan Özdemir yönetmenliğinde, Kaş’ta yapılan çekimler 4 günde tamamlandı.

Arıca’nın anlatıcı rolünü üstlendiği, gençlerin bir yaz tatilini anlatan klipte, sevgili olan çifti Arjin Merthatun ve Canberk Bağ, birbirine açılamayan çifti ise Aslı Sunar ve Taylan Özgür canlandırdı.