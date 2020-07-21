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21.07.2020 - 16:46 |

Soner Arıca, Kaş'ta klip çekti

Soner Arıca’nın geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu, söz ve müziği kendisine ait olan 'Çözelim Düğümü' isimli yeni single’ı kliplendi.

Soner Arıca, Kaş'ta klip çekti
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'Çözelim Düğümü' single’ının klibi için Gökhan Özdemir yönetmenliğinde, Kaş’ta yapılan çekimler 4 günde tamamlandı.

Arıca’nın anlatıcı rolünü üstlendiği, gençlerin bir yaz tatilini anlatan klipte, sevgili olan çifti Arjin Merthatun ve Canberk Bağ, birbirine açılamayan çifti ise Aslı Sunar ve Taylan Özgür canlandırdı.

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