21.07.2020 - 16:46 |
Soner Arıca, Kaş'ta klip çekti
Soner Arıca’nın geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu, söz ve müziği kendisine ait olan 'Çözelim Düğümü' isimli yeni single’ı kliplendi.
'Çözelim Düğümü' single’ının klibi için Gökhan Özdemir yönetmenliğinde, Kaş’ta yapılan çekimler 4 günde tamamlandı.
Arıca’nın anlatıcı rolünü üstlendiği, gençlerin bir yaz tatilini anlatan klipte, sevgili olan çifti Arjin Merthatun ve Canberk Bağ, birbirine açılamayan çifti ise Aslı Sunar ve Taylan Özgür canlandırdı.