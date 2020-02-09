09.02.2020 - 08:55 |
Soner Sarıkabadayı'nın Edis'e açtığı davada karar çıktı!
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın, Edis Görgülü'ye 3 yıl önce açtığı davada mahkeme kararını verdi.
PDND Müzik’in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen, başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis’e tazminat davası açmıştı. Hürriyet'in haberine göre; mahkemeden karar çıktı.
Mahkeme, karar duruşmasında; anlaşma şartlarının ağır ve “kelepçe sözleşme” niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.