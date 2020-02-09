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09.02.2020 - 08:55 |

Soner Sarıkabadayı'nın Edis'e açtığı davada karar çıktı!

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın, Edis Görgülü'ye 3 yıl önce açtığı davada mahkeme kararını verdi.

Soner Sarıkabadayı'nın Edis'e açtığı davada karar çıktı!

PDND Müzik’in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen, başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis’e tazminat davası açmıştı. Hürriyet'in haberine göre; mahkemeden karar çıktı. 

Mahkeme, karar duruşmasında; anlaşma şartlarının ağır ve “kelepçe sözleşme” niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi. 

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