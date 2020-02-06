06.02.2020 - 10:48 |
Soner Sarıkabadayı'nın yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi
Uzun bir aranın ardından yeni single projesiyle müzik piyasasına geri dönen Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı için imaj değiştirdi. Popçunun yeni tarzı, rapçi Ben Fero'ya benzetildi.
Soner Sarıkabadayı yeni single’ı ‘Ölümüne’yi çıkardı ve iddiasını konuşturdu. Ünlü popçu, Hande Yener’in “Pop artık bitti, üretim durdu” sözlerine şöyle cevap verdi:
“Birileri demiş ki; ‘Pop müzik öldü’. Şimdi onlara söyleyin; kral geri döndü.”
YENİ TARZI ÇOK KONUŞULDU
Öte yandan Soner Sarıkabadayı’nın albüm kapağı için verdiği poz, rapçi Ben Fero’ya benzetildi.