MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Soner Sarıkabadayı'nın yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi
06.02.2020 - 10:48 |

Soner Sarıkabadayı'nın yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi

Uzun bir aranın ardından yeni single projesiyle müzik piyasasına geri dönen Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı için imaj değiştirdi. Popçunun yeni tarzı, rapçi Ben Fero'ya benzetildi.

Soner Sarıkabadayı'nın yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi

Soner Sarıkabadayı yeni single’ı ‘Ölümüne’yi çıkardı ve iddiasını konuşturdu. Ünlü popçu, Hande Yener’in “Pop artık bitti, üretim durdu” sözlerine şöyle cevap verdi:

“Birileri demiş ki; ‘Pop müzik öldü’. Şimdi onlara söyleyin; kral geri döndü.”

YENİ TARZI ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Soner Sarıkabadayı’nın albüm kapağı için verdiği poz, rapçi Ben Fero’ya benzetildi.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Depremzedelere 800 bin TL bağış

Depremzedelere 800 bin TL bağış

Recep Aktuğ'un kızından duygusal paylaşım!

Recep Aktuğ'un kızından duygusal paylaşım!

'Kovala'dan Killa Hakan sürprizi!

'Kovala'dan Killa Hakan sürprizi!

Paris galası yapıldı

Paris galası yapıldı

Sıradaki Haber