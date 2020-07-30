MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracak
30.07.2020 - 11:42 |

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracak

Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırılan Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvurmaya karar verdi.

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracak
ABONE OL

Songül Karlı, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevapladı. “Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının “Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?” sorusuna “Müge Anlı’da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı” dedi.

Karlı, eski eşinin daha önce iki kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI

“Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş. Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın…Vallahi… billahi… tillahi… bende bir ekmeği yoktur. 5 sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. Bende bir ekmeği yoktur…15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum.”

ASLA KARŞIMA ÇIKMASIN

“Ben 15 yaşından beri tesbih çekiyorum. Adamın tesbih çekmeme tahammülü yoktu. Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum… Onun bende bir lirası yok. Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak?

Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. En köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı…Giderken beni sıfırlayarak gitti. Benim hala evimde masam yok. Adam benim arabamı satmış, gitmiş. Evime kaç kez haciz geldi?Beni kandırdığı isim kullanarak aldığı paralar var… Bakan dedi, MİT dedi, o dedi, bu dedi… Ben bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse…”

Magazin Haberleri Bülteni (30 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Günay Musayeva bikinili pozunu paylaştı

Günay Musayeva bikinili pozunu paylaştı

Didem Balçın-Can Aydın'dan rötarlı balayı

Didem Balçın-Can Aydın'dan rötarlı balayı

'MasterChef' yarışmacısı kafa tasıyla geldi: O benim sevgilim

'MasterChef' yarışmacısı kafa tasıyla geldi: O benim sevgilim

Sıradaki Haber