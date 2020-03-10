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HaberlerMagazin Haberleri Songül Karlı hastanelik oldu! İşte şarkıcının sağlık durumu
10.03.2020 - 10:21 |

Songül Karlı hastanelik oldu! İşte şarkıcının sağlık durumu

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, solunum güçlüğü ve düşük tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Songül Karlı hastanelik oldu! İşte şarkıcının sağlık durumu

Tansiyonu düştükten sonra solunum güçlü çeken Songül Karlı, önceki gün Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Karlı, daha sonra taburcu edildi.

Tüm kontrolleri yapılan Songül Karlı’ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan şarkıcı, evinde istirahat etmek üzere hastaneden ayrıldı. (Snob magazin)

Songül Karlı hastanelik oldu İşte şarkıcının sağlık durumu

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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