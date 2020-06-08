MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Songül KarlÄ±: HayatÄ±mda yalnÄ±zca oÄŸlum ve sevdiklerim var
08.06.2020 - 17:17 |

Songül KarlÄ±: HayatÄ±mda yalnÄ±zca oÄŸlum ve sevdiklerim var

Karantina gÃ¼nlerini evde geÃ§iren SongÃ¼l KarlÄ±, normalleÅŸmeyle birlikte kendini Ä°zmir'e attÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "HayatÄ±mda yalnÄ±zca oÄŸlum ve sevdiklerim var" dedi.

Songül KarlÄ±: HayatÄ±mda yalnÄ±zca oÄŸlum ve sevdiklerim var
ABONE OL

SongÃ¼l KarlÄ±, normalleÅŸme kararlarÄ± sonrasÄ± iki kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±. KarlÄ±, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili dikkat Ã§ekici bir aÃ§Ä±klamada bulundu.Â 

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce eÅŸinden boÅŸandÄ±ktan sonra hayatÄ±na kimseyi almayan SongÃ¼l KarlÄ±, "HayatÄ±mda yalnÄ±zca oÄŸlum ve sevdiklerim var" diyerek, yeni bir aÅŸka kalbinin kapalÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

SongÃ¼l KarlÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi eÅŸi Metin YÃ¼ncÃ¼'den 2017 yÄ±lÄ±nda olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Metin YÃ¼ncÃ¼ tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir maddi kayba uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SongÃ¼l KarlÄ±, dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.Â

SongÃ¼l KarlÄ±: HayatÄ±mda yalnÄ±zca oÄŸlum ve sevdiklerim var

Magazin Haberleri Bülteni (8 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Haluk Levent'in maske paylaÅŸÄ±mÄ± güldürdü

Haluk Levent'in maske paylaÅŸÄ±mÄ± gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez protestolara katÄ±ldÄ±

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez protestolara katÄ±ldÄ±

Sinem Kobal güneÅŸin tadÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±

Sinem Kobal gÃ¼neÅŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±

Yetkin Dikinciler: Ä°lk aÅŸamayÄ± güzel atlattÄ±k

Yetkin Dikinciler: Ä°lk aÅŸamayÄ± gÃ¼zel atlattÄ±k

SÄ±radaki Haber