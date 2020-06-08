SongÃ¼l KarlÄ±, normalleÅŸme kararlarÄ± sonrasÄ± iki kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±. KarlÄ±, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili dikkat Ã§ekici bir aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce eÅŸinden boÅŸandÄ±ktan sonra hayatÄ±na kimseyi almayan SongÃ¼l KarlÄ±, "HayatÄ±mda yalnÄ±zca oÄŸlum ve sevdiklerim var" diyerek, yeni bir aÅŸka kalbinin kapalÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

SongÃ¼l KarlÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi eÅŸi Metin YÃ¼ncÃ¼'den 2017 yÄ±lÄ±nda olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Metin YÃ¼ncÃ¼ tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir maddi kayba uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SongÃ¼l KarlÄ±, dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.Â