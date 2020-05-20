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20.05.2020 - 07:00 |

Sonunda kavuştular

Afgan gazeteciliğinin önde gelenlerinden, devlet insanı ve şair Kandahar Sardarı Mahmut Tarzi’nin büyük torunu ve Afganistan Kraliçesi Süreyya’nın yeğeni Ömer Tarzi’nin, geçtiğimiz günlerde mutluluğuna diyecek yoktu.

Sonunda kavuştular
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Afgan gazeteciliğinin önde gelenlerinden, devlet insanı ve şair Kandahar Sardarı Mahmut Tarzi’nin büyük torunu ve Afganistan Kraliçesi Süreyya’nın yeğeni Ömer Tarzi’nin, geçtiğimiz günlerde mutluluğuna diyecek yoktu. İş insanı, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerle uzak kaldığı ailesine kavuştu. Tarzi ve eşi Melike, çocukları İdil Tarzi, oğlu Kerim Tarzi, arkadaşı Başak, torunları Mina ve Elif’le unutulmaz bir gün yaşadı. Yemekler yiyen ve dans eden aile ayrıca, İdil Tarzi’nin atölyesinde tasarladığı sarı Tarzi Sport kumaş maskelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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