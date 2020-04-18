18.04.2020 - 07:00 |
Sophie Turner halinden memnun
Sophie Turner, karantina günlerini eşi Joe Jonas ile Los Angeles’ta geçiriyor.
Bir internet programına röportaj veren 24 yaşındaki hamile oyuncu, “Ben bu durumu seviyorum. Evde tıkılı kalmak benim için bir problem değil. İçe dönük biriyim, ev kuşuyum. Tüm gün oturmak benim açımdan harika bir fikir. Ama Joe için tam bir hapis...” şeklinde konuştu.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.