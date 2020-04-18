Sophie Turner halinden memnun

Bir internet programına röportaj veren 24 yaşındaki hamile oyuncu, “Ben bu durumu seviyorum. Evde tıkılı kalmak benim için bir problem değil. İçe dönük biriyim, ev kuşuyum. Tüm gün oturmak benim açımdan harika bir fikir. Ama Joe için tam bir hapis...” şeklinde konuştu.