20.07.2020 - 07:00 |
Sörf zamanı
Yaz tatilini Bodrum Gündoğan’daki evinde eşi ve çocuklarıyla geçiren Arzu Sabancı, tatil beldesinde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
Yaz tatilini Bodrum Gündoğan’daki evinde eşi ve çocuklarıyla geçiren Arzu Sabancı, tatil beldesinde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Fırsat buldukça tekneleriyle açıldıkları koyda su sporlarına düşkünlüğünü gözler önüne seren Arzu Hanım, renkli kareleri sosyal medya hesabıdan paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sabancı’nın kürek sörfü yaparken çektirdiği fotoğraf, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.