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20.07.2020 - 07:00 |

Sörf zamanı

Yaz tatilini Bodrum Gündoğan’daki evinde eşi ve çocuklarıyla geçiren Arzu Sabancı, tatil beldesinde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Sörf zamanı
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Yaz tatilini Bodrum Gündoğan’daki evinde eşi ve çocuklarıyla geçiren Arzu Sabancı, tatil beldesinde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Fırsat buldukça tekneleriyle açıldıkları koyda su sporlarına düşkünlüğünü gözler önüne seren Arzu Hanım, renkli kareleri sosyal medya hesabıdan paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sabancı’nın kürek sörfü yaparken çektirdiği fotoğraf, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Cadde Yazarları

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