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13.05.2020 - 07:00 |

‘Sorumluluğu omuzlarımda taşıyorum’

Kanal D Ana Haber’i sunmaya başlayan Deniz Bayramoğlu, yeni göreviyle ilgili konuştu.

‘Sorumluluğu omuzlarımda taşıyorum’
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Kanal D Ana Haber’i sunmaya başlayan Deniz Bayramoğlu, yeni göreviyle ilgili konuştu. Tecrübeli haber spikeri, “Kanal D Ana Haber’in bir geleneği var. Durduğu yer belli... Bir haberci, bir haber sunucusu için adeta Kutup Yıldızı... Türkiye’nin en değerli isimleri, bu koltukta haber sundu. Bu büyük gazetecilerin ve televizyoncuların inşa ettikleri geleneğin sorumluluğunu, tüm ağırlığıyla omuzlarımda taşıyorum” dedi.

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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