‘Sorumluluğu omuzlarımda taşıyorum’

Kanal D Ana Haber’i sunmaya başlayan Deniz Bayramoğlu, yeni göreviyle ilgili konuştu. Tecrübeli haber spikeri, “Kanal D Ana Haber’in bir geleneği var. Durduğu yer belli... Bir haberci, bir haber sunucusu için adeta Kutup Yıldızı... Türkiye’nin en değerli isimleri, bu koltukta haber sundu. Bu büyük gazetecilerin ve televizyoncuların inşa ettikleri geleneğin sorumluluğunu, tüm ağırlığıyla omuzlarımda taşıyorum” dedi.