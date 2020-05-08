‘Sosyal detoks hoşuma gitti’

Serenay Sarıkaya, karantina döneminde negatif haber almanın kendisine iyi gelmediğini söyledi. Instagram’dan canlı yapan oyuncu, “Teknolojiden uzak kalmak benim tercihim oldu. Sosyal medya detoksu yapmak hoşuma gitti. Oralarda yanlış bilgi ve panik var. Neyin doğru olup olmadığını bilemiyorsunuz. Felsefeme güzel haberleri ve enerjileri çoğaltmak uyuyor” dedi.



Hayata hiç küsmediğini belirten Sarıkaya, “Anlayışıma göre bir şey değil. Tabii ki motivasyonumu kaybettiğim, yorgun düştüğüm ve devam edemeyip pes etme noktasına gelmişliğim olmuştur. Herkesin zorlukları vardır ama çok şanslıyım ki bana destek olan annem vardı hayatımda... Günlerce çok yorularak çalışacak, enerjim var” şeklinde konuştu.