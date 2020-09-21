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21.09.2020 - 07:00 |

Sosyal medyadan sosyal çağrı!

Selena Gomez, sosyal medyadaki nefret ve ırkçılık söylemlerine “Dur” demek için düğmeye bastı.

Sosyal medyadan sosyal çağrı!
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Selena Gomez, sosyal medyadaki nefret ve ırkçılık söylemlerine “Dur” demek için düğmeye bastı. 21 yaşındaki şarkıcı, Mark Zuckerberg’e yazdığı notta şu ifadelere yer verdi: “Facebook ve Instagram; nefret, ırkçılık, yanlış haber ve yobazlığı yaymada kullanılıyor. Lütfen bu tarz şiddet içeren grup ve kişilerin hesaplarını kapatın. Geleceğimiz buna bağlı...”

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