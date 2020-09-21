21.09.2020 - 07:00 |
Sosyal medyadan sosyal çağrı!
Selena Gomez, sosyal medyadaki nefret ve ırkçılık söylemlerine “Dur” demek için düğmeye bastı.
Selena Gomez, sosyal medyadaki nefret ve ırkçılık söylemlerine “Dur” demek için düğmeye bastı. 21 yaşındaki şarkıcı, Mark Zuckerberg’e yazdığı notta şu ifadelere yer verdi: “Facebook ve Instagram; nefret, ırkçılık, yanlış haber ve yobazlığı yaymada kullanılıyor. Lütfen bu tarz şiddet içeren grup ve kişilerin hesaplarını kapatın. Geleceğimiz buna bağlı...”