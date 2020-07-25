25.07.2020 - 07:00 |
Sözünü tuttu
Daha önce katıldığı etkinlikte bir sağlık çalışanının düğününde ücretsiz konser vereceğini söyleyen Aslı Hünel, sözünü tuttu.
Tuzla Devlet Hastanesi’nde çalışan çiftin şahitliğini de yapan şarkıcı Aslı Hünel, “Verilen sözün arkasında durmak erdemliliktir. Hastane ortamında nikah töreninin düzenlenmesi beni çok duygulandırdı ve etkiledi” diye konuştu.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.