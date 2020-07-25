Sözünü tuttu

Tuzla Devlet Hastanesi’nde çalışan çiftin şahitliğini de yapan şarkıcı Aslı Hünel, “Verilen sözün arkasında durmak erdemliliktir. Hastane ortamında nikah töreninin düzenlenmesi beni çok duygulandırdı ve etkiledi” diye konuştu.