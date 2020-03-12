STÜDYO KURDURDU

Hülya Avşar, YouTube kanalında yapacağı şov programı için Maslak’taki bir binaya stüdyo yaptırdı. Tüm çalışmalarla titizlikle ilgilenen sanatçı, “Maliyeti yüksek oldu. Bir televizyon programı standartlarında stüdyo kurduk. Bir yıllık ekipman da kiralık. İşe maddi ve manevi, ciddi bir yatırım yaparak giriyorum” şeklinde konuştu.

Bu platformda daha özgür olacağını belirten Avşar, “Ekranda bu kadar heyecanlanmıyordum. Oradaki özgürlük beni çok tahrik etti. YouTube’un bana verdiği özgürlük yetkisiyle, kendimi onunla evlendiriyorum” esprisini yaptı. Proje için çektirdiği fotoğrafların konuşulmasına sanatçı, “İşimi severek yapıyorum” dedi.