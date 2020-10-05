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05.10.2020 - 07:00 |

Su sıkıntısına dikkat çekildi

Finish markasının su konusundaki sosyal sorumluluk girişimleri arasındaki yerini alan Finish Su Endeksi, olası su sıkıntısı riskine dikkat çekerek, konuyu gündemde tutmayı amaçlıyor.

Su sıkıntısına dikkat çekildi
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TSKB uzmanlarından oluşan bir ekiple birlikte geliştirilen ve ülkemizde suyun değeri ve tasarrufu için duyarlılık oluşturmayı hedefleyen endeks; Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle sunuldu. Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Nasıl her gün döviz ve borsa verilerini takip ediyorsak, ülkemizin en önemli kaynaklarından suyun durumunu da bu endeks aracılığıyla öğreneceğiz” dedi.

 

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