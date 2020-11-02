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02.11.2020 - 07:00 |

Subaşı’na büyük tepki

Şeyma Subaşı, önceki gece Miami’de Cadılar Bayramı’nda paylaştığı video ve fotoğraflarla sosyal medyanın tepkisini çekti.

Subaşı’na büyük tepki
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Şeyma Subaşı, önceki gece Miami’de Cadılar Bayramı’nda paylaştığı video ve fotoğraflarla sosyal medyanın tepkisini çekti. İzmir’de yaşanan depremden sonra partiye katılıp, pozlar veren Subaşı’nın maske takmayıp, sosyal mesafeye uymaması da dikkat çekti. Yüzlerce kişi Subaşı’na, “Biz burada İzmir’e üzülüyoruz, senin umurunda bile değil” ve “Hiçbir tedbire uymuyorsunuz sonra Türkiye’ye gelip, virüs bulaştıracaksın” gibi mesajlar gönderdi.

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