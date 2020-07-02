Sudaki yaşam ona emanet

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ seçilen Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, “Son yıllarda balıklardan daha çok plastiklerin arasında yüzüyorum” dediği su altı dünyasını daha temiz hale getirmek ve tıbbi atıklara dikkat çekmek için İstanbul Boğazı’nda dalış yaptı. ‘Geleceğe plastik miras bırakma’ adı altında gerçekleştirilen günde Ercümen’in karelerini, su altı fotoğraf sanatçısı Şebnem Coşkun çekti.