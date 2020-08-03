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03.08.2020 - 17:28 |

Şükran Ovalı: Şımarmak bizim de hakkımız

Oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından meslektaşı Hazal Subaşı ile birlikte çekilmiş kareleri paylaştı.

Şükran Ovalı: Şımarmak bizim de hakkımız
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Instagram hesabından arkadaşı ile pozunu yayınlayan Şükran Ovalı bu kareye “Şımarmak bizim de hakkımız be Hazalım” notunu düşerken Hazal Subaşı da “Bugün de haklı uyandık” yorumunda bulundu.

Subaşı da farklı bir kareyi hesabından paylaştı, genç oyuncunun takipçileri “Bu ne güzellik” diyerek fotoğrafı yorumladı.

Şükran Ovalı, paylaşıma, “Can kız” yorumu ekledi. Hazal Subaşı ile yanıt olarak kalp emojisi bıraktı.

Şükran Ovalı: Şımarmak bizim de hakkımız

3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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