Şükran Ovalı: Şımarmak bizim de hakkımız

Instagram hesabından arkadaşı ile pozunu yayınlayan Şükran Ovalı bu kareye “Şımarmak bizim de hakkımız be Hazalım” notunu düşerken Hazal Subaşı da “Bugün de haklı uyandık” yorumunda bulundu.

Subaşı da farklı bir kareyi hesabından paylaştı, genç oyuncunun takipçileri “Bu ne güzellik” diyerek fotoğrafı yorumladı.

Şükran Ovalı, paylaşıma, “Can kız” yorumu ekledi. Hazal Subaşı ile yanıt olarak kalp emojisi bıraktı.