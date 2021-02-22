‘ŞÜKREDECEĞİM ÇOK ŞEY VAR’

Emily Didonato, sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Kilo almanın önceleri korkulu rüyası olduğunu söyleyen model, pandemi dönemi boyunca kilo aldığını belirtti. Didonato, “Kıyafetlerimin içine sığamamak ve vücudumdan emin hissetmemek bazen canımı sıktı. Ama bunun beni tüketmesine izin vermedim çünkü odaklanabileceğim ve şükredebileceğim başka bir sürü şey vardı. Hayatınızda farklı şeylerle meşgul olmak, o baskıyı üzerinizden alıyor. Kendime sürekli, vücudumu zorlamanın bir anlamı olmadığını hatırlatıyorum” dedi. Bir seveninin sağlıklı yaşam için önerilerini sorması üzerine model, şu yanıtı verdi: “Yüksek protein alma, işlenmiş her şeyin tüketimini azaltma, ağırlık çalışma, koşu ve bol bol yürüyüş. Ben koşu yaparken kendimi saatte 6 mile programlıyorum ama arada en fazla 30-45 saniyeliğine saatte 10 mil hızla koşuyorum. Bu da yağ yakımını hızlandırıyor.”