'Kendimi aptal yerine düşürdüm'

Röportaj yayınlandıktan sonra ünlü oyuncu, karenin altına şunları yazmıştı: “Burada ikimiz de yakın dostmuşuz gibi görünebilir. Ama aslında o sahneden inerken, ben de çıkmaya hazırlanıyordum ve onu karşımda görünce bir anda şoke olup, elimdeki suyu üzerine döktüm. Eğer yüzümüze dikkatlice bakarsanız, benim utandığımı onun da dehşete kapıldığını görebilirsiniz. Üzerindeki suyu silmeye çalışırken de birden bire ona sarılıp, ‘Seninle tanıştığıma memnun oldum Eminem, büyük bir hayranınım’ dedim çünkü öyle... Karşısında kendimi aptal yerine düşürdüğüm için de hayal kırıklığına uğradım. Ama verdiği röportajda bana sarıldığından bahsettiğini gördüm, Eminem, sen mükemmelsin!”