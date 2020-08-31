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31.08.2020 - 12:29 |

Suna Yıldızoğlu, 'Çukur' kadrosunda

Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’un kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Dörüdüncü sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan 'Çukur' ekibine, ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu katıldı.

Suna Yıldızoğlu, 'Çukur' kadrosunda
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Yeni sezon için geri sayıma geçen ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan Suna Yıldızoğlu dahil oldu.

65 yaşındaki Yıldızoğlu, dizide Barış Arduç’un canlandırdığı 'Arık Böke Erdenet’in annesi 'Olga' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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