Suna Yıldızoğlu, 'Çukur' kadrosunda

Yeni sezon için geri sayıma geçen ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan Suna Yıldızoğlu dahil oldu.

65 yaşındaki Yıldızoğlu, dizide Barış Arduç’un canlandırdığı 'Arık Böke Erdenet’in annesi 'Olga' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.