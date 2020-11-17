Suna Yıldızoğlu: Ne güzel insanlarsınız

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, dün yaşamını yitirdi. Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından babası ile bir fotoğrafını, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" notuyla yayınladı.

Gelen başsağlığı mesajlarının ardından oyuncu, Twitter hesabından, "Ne güzel insanlarsınız. Hepinize çok teşekkür ederim" sözlerini paylaştı.