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19.02.2020 - 07:00 |

Süper baba!

Taylor Swift’in babası Scott Swift’in, geçtiğimiz ay evine giren hırsızla dövüştüğü ortaya çıktı

Süper baba!

ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in babası Scott Swift’in evine, hırsız girdiği öğrenildi. The Tampa Bay Times’ın haberine göre, sanatçının babasının Florida St. Petersburg’da bulunan 4 milyon dolar’lık (24.2 milyon TL) penthouse’una, 17 Ocak Cuma günü hırsız dadandı. Polisin aldığı ifadede yapılan açıklamada, eve saat 22.00’de gelen baba Swift’in, 30 yaşındaki Terrence Hoover’ın sesini duyduğu ve kısa bir arbedenin ardından şüphelinin kaçtığı bildirildi. Hoover’ın 13 katı acil çıkış merdiveninden tırmanarak çıktığı ve geçtiğimiz pazartesi günü polis tarafından yakalandığı aktarıldı. Sabıka kaydı kabarık olan Hoover’a, 50 bin dolar para cezası kesildi.

Süper baba


Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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