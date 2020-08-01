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HaberlerMagazin Haberleri Süreyya Yalçın eridi!
01.08.2020 - 16:06 |

Süreyya Yalçın eridi!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda zayıflığı dikkat çekti.

Süreyya Yalçın eridi!
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2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da tatil yapıyor. Yalçın, karantina kurallarının yumuşaması ile birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

36 yaşındaki sosyetik güzel, son dönemde adeta iğne ipliğe döndü. Takipçilerinin bayramını kutlayan Süreyya Yalçın, sosyal medyada mayolu pozlarını yayınladı.

Paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni alan Yalçın'ın zayıflığı dikkat çekti.

Süreyya Yalçın eridi

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