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19.02.2021 - 17:34 |

Süreyya Yalçın'ın turuncu tarzı

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Süreyya Yalçın, Miami'deki evinin bahçesinde objektif karşısına geçti. 36 yaşındaki sosyetik güzelin zayıflığı dikkat çekti

Süreyya Yalçın'ın turuncu tarzı
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2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile dünyaevine girdikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, sosyal medyada Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

Süreyya Yalçının turuncu tarzı

"GÜNEŞ PARLIYOR"
Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan sosyetik güzel, turuncu elbisesi ve aynı renk ayakkabılarıyla objektif karşısına geçti. Evinin bahçesinde çekilen karelerini Instagram hesabından yayınlayan Süreyya Yalçın, gönderisine, "Güneş parlıyor, hava güzel. Tüylü ayakkabılar, turuncu. Benim tarzım" etiketlerini ekledi.

Süreyya Yalçının turuncu tarzı

SÜREYYA YALÇIN ERİYOR!
Son dönemde verdiği kilolarla magazin gündemine gelen 36 yaşındaki Süreyya Yalçın'ın, gün geçtikçe daha da zayıflaması dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi.
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Cadde Yazarları

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