Süreyya Yalçın'ın turuncu tarzı

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile dünyaevine girdikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, sosyal medyada Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

"GÜNEŞ PARLIYOR"

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan sosyetik güzel, turuncu elbisesi ve aynı renk ayakkabılarıyla objektif karşısına geçti. Evinin bahçesinde çekilen karelerini Instagram hesabından yayınlayan Süreyya Yalçın, gönderisine, "Güneş parlıyor, hava güzel. Tüylü ayakkabılar, turuncu. Benim tarzım" etiketlerini ekledi.

SÜREYYA YALÇIN ERİYOR!

Son dönemde verdiği kilolarla magazin gündemine gelen 36 yaşındaki Süreyya Yalçın'ın, gün geçtikçe daha da zayıflaması dikkatlerden kaçmadı.