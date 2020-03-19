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19.03.2020 - 07:00 |

Sürpriz doğum günü

Takı tasarımcısı Nida Bulut Bozkurt, önceki akşam düzenlenen sürpriz doğum günü partisiyle yeni yaşını kutladı.

Sürpriz doğum günü

Takı tasarımcısı Nida Bulut Bozkurt, önceki akşam düzenlenen sürpriz doğum günü partisiyle yeni yaşını kutladı. Annesi, Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Nilüfer Bulut’la büyük kızı, film yapımcısı Dila Bulut’un organize ettiği buluşmaya aile bireyleri katıldı. Eve geldiğinde tüm ailesini karşısında gören tasarımcı, duygusal anlar yaşadı. Bozkurt, ülkemizin yaşadığı kötü günleri en kısa sürede geride bırakmasını dilediğini söyledi.

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