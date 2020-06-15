Sürpriz kutlama

İş yaşamının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam eden Hande Sezer Pekcan, önceki gün hayatının sürprizini yaşadı. Koronavirüs sebebiyle bu aralar evinden pek çıkmayan iş insanına, kadim dostları Monik İpekel ve Neşe Gönül doğum günü kutlaması düzenledi. Çiçeklerle süslü masayı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Pekcan’ı, bu mutlu gününde dostları da yalnız bırakmadı.