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21.09.2020 - 07:00 |

Sürpriz kutlama

Son yıllarda güzellik alanında büyük gelişmelere imza atan ve Nanoasia markasını Türkiye’ye getiren Saadat Alakbarova, yoğun iş molasına hoş bir ara vermek zorunda kaldı.

Sürpriz kutlama
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Son yıllarda güzellik alanında büyük gelişmelere imza atan ve Nanoasia markasını Türkiye’ye getiren Saadat Alakbarova, yoğun iş molasına hoş bir ara vermek zorunda kaldı. Çalışma arkadaşı Ekin Güngör’ün organize ettiği ve dostları Mana Yıldız’ın katılımıyla Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde yer alan güzellik merkezinde bir araya gelen ekip, iş insanına yeni yaşı için sürpriz kutlama yaptı.

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