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26.09.2020 - 07:00 |

Sürpriz kutlama

Sosyal yaşamın ünlü isimlerinden Hande Yılmaz, yeni yaşını ailesinin ve dostlarının hazırladığı sürpriz davetlerle kutladı.

Sürpriz kutlama
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Sosyal yaşamın ünlü isimlerinden Hande Yılmaz, yeni yaşını ailesinin ve dostlarının hazırladığı sürpriz davetlerle kutladı. Tullia Jewels’ın sahibi iş insanı, Aslı Şen ve İpek Varol’un da aralarında yer aldığı arkadaşlarıyla Boğaz turu yaparak yaş günü pastasını kesti. “Hayatta en güzel hediye, sevmek ve sevilmek” diyen tasarımcı, duygularını ifade etti.

 

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