Sürpriz yaptı

Ebru Yaşar, ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker ve Sera Tokdemir’in sunduğu, tv100’de ekrana gelen ‘Enbeyaz Geceler’ programına konuk oldu. Şarkıcı, 14 yıl önce hit olan ‘Ateşten Gömlek’ parçasında yaptığı dansla sosyal medyada yeni bir akım başlatan İlker Karakaş’ı İzmir’den getirterek, yayına çıkardı.