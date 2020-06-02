02.06.2020 - 07:00 |
Sürpriz yaptı
Ebru Yaşar, ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker ve Sera Tokdemir’in sunduğu, tv100’de ekrana gelen ‘Enbeyaz Geceler’ programına konuk oldu.
Ebru Yaşar, ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker ve Sera Tokdemir’in sunduğu, tv100’de ekrana gelen ‘Enbeyaz Geceler’ programına konuk oldu. Şarkıcı, 14 yıl önce hit olan ‘Ateşten Gömlek’ parçasında yaptığı dansla sosyal medyada yeni bir akım başlatan İlker Karakaş’ı İzmir’den getirterek, yayına çıkardı.
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.