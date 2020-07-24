Sürprizler yolda

İş hayatında başarıda sınır tanımayan Ankara merkezli Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Hacıoğlu, kısa bir süre önce Türkiye pazarına sunduğu Nora Mor adını verdikleri mor renkli un ve unlu mamüllerin büyük rağbet görmesinden dolayı çok mutlu... İş insanının, “Yakında sürprizlerim olacak” dediği bir başka başarı hikayesi ise, bu ara başkent iş çevrelerinde merak uyandırıyor.