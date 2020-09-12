SÜRPRİZLİ AÇILIŞ

Önceki akşam açılışı gerçekleştirilen Muamma’da sahne alan Deha’nın konukları arasındakiEbru Erbaş’a, dostları yaş günü partisi düzenledi

Sosyal yaşamın ünlü isimleri, Anadolu Yakası’nda kapılarını açan Muamma’da buluştu. Şarkıcı Deha’nın sahne aldığı mekanda bir araya gelen Bilge Kuru, Özlem Yıldız, Songül Vezir Durur ve Emel Yıldırım’ın da aralarında olduğu tanınmış simalar, gecede arkadaşları Ebru Erbaş’a sürpriz yaş günü partisi düzenledi.

Dostlarının jesti karşısında duygusal anlar yaşayan iş insanı, “İçinde bulunduğumuz sancılı süreçte, mecburen ayrı kaldığım sevdiklerimle yeniden bir arada olmak bana en güzel hediye oldu. Umarım en kısa zamanda ülkemiz ve dünya eski refah haline döner” diyerek, duygularını ifade etti. Mekanın işletmecisi Aslı Bilimlier de, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlandıklarını belirtti.