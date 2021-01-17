Survivor 17 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ikinci eleme adayı...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021 yarışmasına dokunulmazlık oyunu damga vurdu. Survivor eleme adayları da merak konusu olurken ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı araştırılıyor. Peki, 17 Ocak Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR 17 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı arasından kazanan belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış ve ilk eleme adayını ise ünlüler çıkarmıştı. İkinci oyunu ise ünlüler 10'a 6 skorla aldı.

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYLARI KİM?

Cumartesi akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyununu büyük başarı ile gönüllüler almıştı. Adaya ilk veda eden isim geçtiğimiz hafta gönüllülerden çıkmıştı. Bu haftaki ilk dokunulmazlığı gönüllüler aldı ve ünlüler konseyde eleme potasına bir isim gönderdi. Böylelikle ilk eleme adayı İlayda oldu.