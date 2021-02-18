Survivor 18 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ödülü ne oldu?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de ödül için nefesler tutuldu. Hayrettin'in adadan ayrılmasıyla iki takım da büyük üzüntü yaşadı. Eleme gecesinin ardından ilk ödül oyununa çıkan ünlüler ve gönüllüler takımları, çamurlu parkurda büyük zorluk yaşadı. Kıyasıya rekabet sonrası 18 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı sunumuyla ekrana gelen heyecan yaratan ödül yarışını iki takım da hiç bu kadar istememişti. Başa baş yarışın kazananı merak ediliyor. Survivor günün ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Ödül oyununda ilk beş puanı alan gönüllüler takımı tadım hakkı kazandı. Yarışmayı önde götüren gönüllüler, ünlüler atağı yaşadı.

SURVİVOR 18 ŞUBAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Yarışmada çamurlu parkur, yarışmacıları zorladı. Klasik Survivor parkurlarından olan oyunda mücadele hız kesmeden sürdü. Yarışın kazananı ise sandviç ve patates menüsünün sahibi olacak.