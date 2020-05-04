Survivor 2. eleme adayı kim oldu? (3 Mayıs) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da eleme adayları ve bu akşam Dokunulmazlığı kazanan takım...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununun oynadığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 3 MayısSurvivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu?



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

26 Nisan 2020 tarihli Survivor 65. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.



ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da bu gece eleme adayı Mert oldu... Böylelikle ilk iki eleme adayı Mert ve Berkan Karabulut oldu...