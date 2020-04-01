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01.04.2020 - 01:02 |

Survivor 2020 bu akşam kim elendi? (31 Mart) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam 33. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmada bu akşam tüm eleme adayları açıklandı ve veda eden isim belli oldu. Peki Survivor'a bu hafta kim elendi? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Bu yıl yeni yapılan bir düzenleme ile eleme adayı olan bir isim belirlendikten sonra dokunulmazlığı kaybeden takım SMS oylamasına çıkıyor. SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor'da hayallerine veda ediyor. Peki Survivor'da bu akşam adaya kim veda etti? 

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Yasin Obuz ve Burak oldu. Elenen ismi ise Burak oldu...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-6 skoruyla kazanmayı başardı...


 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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