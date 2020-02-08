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08.02.2020 - 15:18 |

'Survivor 2020' gönüllüler kadrosunda kimler var?

16 Şubat Pazar akşamı başlayacak 'Survivor 2020' yarışmasında ünlülerin ardından gönüllüler takımı da belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2020'de yarışacak olan Ünlüler takımının duyurulmasının ardından Gönüllüler takımında yarışacak olan isimlerde duyuruldu. Gönüllüler takımında herkesin yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

'Survivor 2020' gönüllüler kadrosunda kimler var?

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor 2020' kadrosunu sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile duyurdu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Tayfun Erdoğan
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Burak Yurdugör
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş

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