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HaberlerMagazin Haberleri 'Survivor 2020'de kim elendi? Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt
02.06.2020 - 15:20 |

'Survivor 2020'de kim elendi? Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt

TV8'in fenomen yarışması 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler', bu akşam ada konseyi ve eleme heyecanına sahne olacak. Sadece 4 kişi kalan ünlüler takımından bir kişi daha adaya veda edecek

'Survivor 2020'de kim elendi? Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt
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Sosyal medyada 'Survivor 2020'ye veda eden isimle ilgili tahminler dolaşmaya başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, iddialara yanıt verdi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ilıcalı, "Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından bir saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir" ifadelerini kullandı.

Survivor 2020de kim elendi Acun Ilıcalıdan iddialara yanıt

Demet Akalın ile Esra Balamir buluştuŞarkıcı Demet Akalın, corona virüsü yakalanan ve hastalığı yenen arkadaşı Esra Balamir ile bir araya geldi. Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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