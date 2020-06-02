02.06.2020 - 15:20 |
'Survivor 2020'de kim elendi? Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt
TV8'in fenomen yarışması 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler', bu akşam ada konseyi ve eleme heyecanına sahne olacak. Sadece 4 kişi kalan ünlüler takımından bir kişi daha adaya veda edecek
Sosyal medyada 'Survivor 2020'ye veda eden isimle ilgili tahminler dolaşmaya başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, iddialara yanıt verdi.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ilıcalı, "Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından bir saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir" ifadelerini kullandı.