'Survivor 2020'de kim elendi? Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt

Sosyal medyada 'Survivor 2020'ye veda eden isimle ilgili tahminler dolaşmaya başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, iddialara yanıt verdi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ilıcalı, "Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından bir saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir" ifadelerini kullandı.