MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları
14.01.2021 - 11:57 |

Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölüm ile ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Gönüllüler takımından Sena Özdemir oldu. Survivor'da gerçekleştirilen ilk konseyde Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker oy birliği ile Ünlüler takımına gönderildi. Peki Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler var?

Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları
ABONE OL

Survivor 2021 yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk bölümü ile 9 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen Survivor 2021'de gerçekleştirilen konseyde Gönüllüler takımı yarışmacısı oy birliği ile Ünlüler takımı kadrosuna dahil oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Gönüllüler takımından Sena Özdemir oldu. Peki Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

SURVİVOR 2021 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
İlayda Şeker

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Galatasaray'da senet krizi patladı! Taylan Antalyalı transferinde...

Son Dakika | Galatasaray'da senet krizi patladı! Taylan Antalyalı transferinde...

Son dakika | Guangzhou Evergrande, Talisca ile yolları ayırıyor!

Son dakika | Guangzhou Evergrande, Talisca ile yolları ayırıyor!

Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?

Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?

Altay'da Ricardo Alves iddiası

Altay'da Ricardo Alves iddiası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet