Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları
Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölüm ile ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Gönüllüler takımından Sena Özdemir oldu. Survivor'da gerçekleştirilen ilk konseyde Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker oy birliği ile Ünlüler takımına gönderildi. Peki Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler var?
Survivor 2021 yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk bölümü ile 9 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen Survivor 2021'de gerçekleştirilen konseyde Gönüllüler takımı yarışmacısı oy birliği ile Ünlüler takımı kadrosuna dahil oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Gönüllüler takımından Sena Özdemir oldu. Peki Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
SURVİVOR 2021 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
İlayda Şeker
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora