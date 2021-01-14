Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

Survivor 2021 yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk bölümü ile 9 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen Survivor 2021'de gerçekleştirilen konseyde Gönüllüler takımı yarışmacısı oy birliği ile Ünlüler takımı kadrosuna dahil oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Gönüllüler takımından Sena Özdemir oldu. Peki Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

SURVİVOR 2021 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

İlayda Şeker

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora