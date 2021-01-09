Survivor 2021 saat kaçta başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki isimler

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımında hangi isimler yer alıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana ilk bölüm ile gelecek olan Survivor 2021 geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ünlüler ve Gönüllüler formatında ekrana gelecek. İlk tanıtımın yayınlanmasının ardından Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler merak konusu olmaya başladı. Peki Survivor 2021, Ünlülüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı 20:00'da başlıyor.

SURVİVOR 2021 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Sena Özdemir

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora

SURVİVOR 2021 1. BÖLÜM FRAGMANI