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07.01.2021 - 10:03 |

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kadrosu oyuncuları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Geri sayım başladı...

Survivor 2021 sezonunu izlemek için geri sayım başladı. Büyük sabırsızlıkla beklenilen Survivor yarışması geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da Ünlüler - Gönüllüler formatında gerçekleştirilecek. Durum böyle olunca izleyiciler, Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kadrosu oyuncularını öğrenmek için arayışa geçti. Aynı zamanda Survivor 2021 ne zaman başlıyor sorusu büyük ilgi görmeye başladı. İşte Survivor 2021 yarışmacıları ve yayın tarihi...

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kadrosu oyuncuları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Geri sayım başladı...
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TV8 kanalında yayınlanan macera, açlık, fiziksel, ruhsal, güç, zeka kısacası zor şartlar altında mücadele edilen Survivor'ın yeni yayın tarihi ve bu yılki yarışmacıları belirlendi. 10 yarışmacının Ünlüler takımında olduğu, 10 yarışmacının da Gönüllüler takımında olduğu Survivor 2021 için heyecan dorukta. Yine belli ödüller karşılığında çeşitli parkurlarda ter dökecek olan yarışmacılar, izleyenleri ekrana kilitleyecek. Kimi zaman denize parkur kurulurken, kimi zaman kumsala parkurlar kurulmaya devam edecek. Kimi oyun fiziksel güç isterken, kimi oyun ise zekaya ihtiyaç duyacak. Ünlüler ve Gönüllülerin kıyasıya mücadelerinin yaşanacağı Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosunda hangi yarışmacılar var? İşte Survivor 2021 fragmanı...

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı 20:00'da başlıyor.

SURVİVOR 2021 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora

SURVİVOR 2021 FRAGMANI ÜNLÜLER TAKIMI

SURVİVOR 2021 FRAGMANI GÖNÜLLÜLER TAKIMI

 

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