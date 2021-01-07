Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kadrosu oyuncuları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Geri sayım başladı...

TV8 kanalında yayınlanan macera, açlık, fiziksel, ruhsal, güç, zeka kısacası zor şartlar altında mücadele edilen Survivor'ın yeni yayın tarihi ve bu yılki yarışmacıları belirlendi. 10 yarışmacının Ünlüler takımında olduğu, 10 yarışmacının da Gönüllüler takımında olduğu Survivor 2021 için heyecan dorukta. Yine belli ödüller karşılığında çeşitli parkurlarda ter dökecek olan yarışmacılar, izleyenleri ekrana kilitleyecek. Kimi zaman denize parkur kurulurken, kimi zaman kumsala parkurlar kurulmaya devam edecek. Kimi oyun fiziksel güç isterken, kimi oyun ise zekaya ihtiyaç duyacak. Ünlüler ve Gönüllülerin kıyasıya mücadelerinin yaşanacağı Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosunda hangi yarışmacılar var? İşte Survivor 2021 fragmanı...

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı 20:00'da başlıyor.

SURVİVOR 2021 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Sena Özdemir

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora

SURVİVOR 2021 FRAGMANI ÜNLÜLER TAKIMI

SURVİVOR 2021 FRAGMANI GÖNÜLLÜLER TAKIMI