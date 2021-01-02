Survivor yarışmacıları kimler, ne zaman başlayacak? Survivor 2021 Ünlüler takımı resmen açıklandı! İşte Ünlüler takımı...

Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu. TV8 ekranında yayınlanacak olan Survivor'dan ilk tanıtım geldi. Yayımlanan ilk tanıtımın ardından Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alacak olan isimler netleşti. Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2021'de yarışacak olan ilk isim Cemal Hünal olarak duyurulmuş, Batuhan Karacakaya ve Öykü Çelik'in isimleri Survivor ile anılmıştı. Yayınlanan ilk tanıtımın ardından Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosu resmen belli oldu. İşte Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosu....

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU BELLİ OLDU

Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal yer alıyor

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranında başlayacak

İŞTE SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

'Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum.'

'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı.'

'Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?'

'Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum'

'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.'

'Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da.'

'Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti.'

'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.'

'Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum.'

''Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre'